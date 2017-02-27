AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Cumartesi günü Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Başbakan Yıldırım, konuşma yapmak üzere kürsüye Ümit Yılmaz'ın seslendirdiği "Evet ile güçlü Türkiye" şarkısının bir kısmını seslendiren 8 yaşındaki Azra Ecemsu Gümüş ile çıktı.

"Üzerimde bir selam var, üzerimde bir emanet var." diyen Yıldırım, "İnanıyorum ki şu anda ekranları başında milyonlar da bu selamı cevapsız bırakmayacak. Ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi, göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan, adam gibi adam, kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Size selamlarını getirdim değerli yol arkadaşlarım. Buradan öyle bir 'evet' deyin ki, milyonlar sesinizi duysun." ifadelerini kullandı.

"Liderimizin, kurucu genel başkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetine sahip çıkıyor muyuz?" diye soran Yıldırım, salondakilerin "Evet" cevabı üzerine, "Allah sizden razı olsun, işte bu. Rabbim bu muhabbetinizi azaltmasın, arttırsın. Rabbim şu güzel kardeşliği, şu kutlu yol arkadaşlığını daim etsin. Rabbim ülkemizden, milletimizden, tüm insanlıktan rahmetini eksik etmesin. Bize bu güzel ülkeyi, istiklalimizi emanet eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun." dedi.

Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bizde zorlama yok, bizde tehdit yok. Bizde korku yok ama korkutmak da yok. Bizde kutuplaşma yok, bizde ayrıştırma yok. Biz dilden değil, gönülden, kalpten 'Evet' istiyoruz. Bunu da tek tek, tane tane anlatarak, akıllara olduğu kadar kalplere de hitap ederek başaracağız. Biliyorsunuz milletimiz aklıyla diliyle mührüyle olduğu kadar kalbiyle de 'Evet' diyecek. Sandığa gittiğinde her bir vatandaşımız, 'Tüm kalbimle Evet' diyerek mührü, pusulaya basacak.

Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için bugün "Bismillah" diyerek, kampanyaya başladıklarını, bazı konularının mutlaka altını çizmek gerektiğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği neden yapılıyor?" diye sorarak, önce bunun anlaşılması ve vatandaşların bunu mutlaka bilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım, "Aksi halde ortalıkta aslı astarı olmayan bir sürü yalan yanlış dedikodu dolanıp duruyor." diye konuştu.