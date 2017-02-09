Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2013 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında yaşanan olaylar sırasında gazetecilerin meclis güvenliği tarafından dışarı çıkarılmasıyla ilgili gazeteciler lehine karar aldı.

AİHM, gazetecilerin dışarı çıkarılmasıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ve 10. maddelerinin çiğnendiği açıkladı.

24 Aralık 2012’de meclisteki bütçe tartışmaları sırasında artan tansiyon yüzünden gazetecilerin dışarı çıkarılması emrinin alan güvenlikçiler, gazetecileri dışarı çıkarttı. Kamuoyunun mecliste olup bitenleri bilmeye hakkı olduğunu kaydeden ve buna karşı çıkan gazetecilerden Naser Selmani, Nataşa Stoyanovska, Frosina Fakova, Snejana Lupevska, Bilyana Bogdanovska ve Toni Angelovski Anayasa Mahkemesinde başvurdu.

Anayasa mahkemesinin gazetecilerin ifade özgürlüklerinin kısıtlandığına ilişkin talebinin reddedilmesinin ardından konu AİHM’ye taşındı.