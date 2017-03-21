BDİ Lideri Ali Ahmeti, AB Temsilcisi ve milletvekili üçlüsü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basının karşısına geçti. Ahmeti açıklamasında görüşmenin içeriği hakkında konuştu.

Yaptığı açıklamada krizin çözümü konusunda en büyük görevin VMRO-DPMNE ve SDSM partilerine düştüğünü söyleyen Ahmeti, bu iki partinin birbirine yol açması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasının devamında ise Ahmeti, BDİ' oalrak SDSM Lideri Zora Zaev'e hükümeti kurma konusunda destek verdiklerini ve bu tavırlarından geri adım atmayacaklarını ifade etti. Uluslararası topluma ve siyasilere de çağrıda bulunan Ahmeti, herkesin krizin çözümü için çalışması gerektiğini hiç bir şekilde siyasi krizin etnikler arası krize dönüştürülmemesi gerektiğine vurgu yaptı.