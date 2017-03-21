AB’nin Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’ın meclisteki görüşmeleri devam ediyor.

Demokratik Bütünleşme Birliği Başkanı Ali Ahmeti ile Hahn arasındaki görüşme az önce başladı.

Hahn’ın Ahmeti’nin ardından, SDSM ve VMRO-DPMNE liderleri Zoran Zaev ile Nikola Gruevski’yle de görüşmesi planlanıyor.