



Arnavut partilerinden Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Lideri Ali Ahmeti , 21 Televizyonuna konuştu. Özellikle son günlerde yayılan Arnavut partilerinin VMRO-DPMNE ile hükümet kuracakları mı sorusunu da yanıtlayan Ahmeti çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmeti, hükümet kurmak için 11 Aralık seçimlerinde galip gelen siyasi parti ile masaya oturmanın en doğal bir şey olduğunu vurguladı. Konuşmasının devamında ise Ahmeti "Bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmalıyız. Muhalefete geçebiliriz, yeniden seçimler de olabilir. Bu nedenle gerekirse 99 kez düşünüp öyle bir karar verilmelidir." dedi.

Geçen hafta Arnavut partileri arasında imzalanan ortak platform konusuna da değinen Ahmeti, "Aranvut partilerinin bu platformu müzakereler için bir şart ifade etmiyor. Bu platformda imza sahibi partilerin yapması gerekenler yer alıyor. Ayrıca bu noktalar alanında partiler birbirlerini desteklemelidir." ifadelerine yer verdi.

Ahmeti ayrıca "2008 yılında da VMRO-DPMNE'nin BDİ ile hükümet kurması kolay değildi. Ondan sadece bir kaç yıl önce 'terörist' olarak adlandırılıyordular." şeklinde de konuştu.

Ali Ahmeti son olarak da bir konuya daha vurgu yaparak Makedon ve Arnavutlar arasında savaş çıkarmaya çalışanlarla ortaklık kurmayacaklarını da ifade etti.