Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannieri Çarşamba ve Perşembe günü olmak üzere Makedonya'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Zannieri, Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ve Meclisteki siyasi parti liderleri ile bir araya geleceği öğrenildi.
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