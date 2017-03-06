



Avrupa Birliği’nin Dışişleri Bakanları, bugün düzenleyecekleri toplantıda Batı Balkanları konuşacak. Görüşmeler, geçtiğimiz hafta bölgeyi ziyaret eden Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin raporları doğrultusunda gelişecek.

Dışişleri Bakanlarının bu raporlar doğrultusunda Batı Balkan ülkeleri için rapor hazırlaması ve aynı raporun Perşembe günü yapılacak AB Zirvesinde kabul edilmesi bekleniyor.

İlk gelen bilgilere göre AB’nin, Balkan ülkelerinden reform sürecinin hızlı bir şekilde devam etmesini talep edeceği iddia ediliyor.