



ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brian Hoyt Yee, Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin birinci gününde Arnavut parti liderleriyle bir araya geldi.

ABD Temsilcisi Yee bugün içerisinde BDİ, Arnavut Birliği Koalisyonu, PDŞ ve BESA temsilcileri ile ABD Büyükelçi Yardımcısının Bardovci'deki rezidansında gerçekleştirdiği görüşmelerde ülkedeki son gelişmeleri masaya yatırdıkları öğrenildi.

Görüşmenin ardından BDİ Genel Başkanı Ali Ahmeti yaptığı açıklamada, Talat Caferi'nin Meclis Başkanı olarak seçilmesinin tamamen yasal ve meşru olduğunu ifade ederken, bu tavırlarını ABD'li Müsteşar Yardımcısı Hoyt Yee'ye de ilettiğini kaydetti.

Ahmeti, "Ülkedeki kurumları yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Ülkeyi doğru yola iletmekte kararlıyız" şeklinde ifadeler kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brian Hoyt Yee, temaslarına yarın devam etmesi bekleniyor.