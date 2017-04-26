ABD Üsküp Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığının Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brian Hoyt Yee’nin 1 Mayıs’ya Üsküp’ü ziyaret edeceğini açıkladı.
Yazılı açıklamada, “Müsteşar yardımcısı 1 Mayıs’ta Makedonya’ya gelerek siyasi parti liderleriyle hükümet kurulma çalışmaları, ikili ilişkiler ve Avro-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda yapılması gereken reformları konuşacak” denildi.
Bir günlük resmi ziyaret kapsamında Yee’nin Cumhurbaşkanı İvanov’la görüşüp görüşmeyeceği ise bilimiyor.
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