ABD, yabancıları disipline etmek için kurduğu SDN listesini 12 Ocak’ta yeniledi. Yeni listede tüm dünyadan farklı şirket, sivil teşkilat, banka, terör örgütleri, teşkilatlar, parti ve şahıslar yer almakta. Bu yıl listede Makedonya’dan 11 vatandaş yer almakta.

Sırp medyalarında yer alan haberlerde Bosnalı Sırp lider Momir Dodik’in de bu listeye eklendiği ifade edilirken, Dodik’in yenilenen listede yer almadığı görülmekte.

Yayınlanan listede Makedonya'dan şu vatandaşlar yer alıyor:

1. ADEMI, Xhevat; DOB 08 Dec 1962; POB Tetovo,

Macedonia (individual) [BALKANS]

2. ADILI, Gafur; DOB 05 Jan 1959; POB Kicevo,

Macedonia (individual) [BALKANS].

3. AL-ALBANI, Abu Qatada (a.k.a. AL-ALBANI,

Abu-Qatadah; a.k.a. JASHARI, Abdul; a.k.a.

JASHARI, Abdulj; a.k.a. JASHARI, Abdyl; a.k.a.

"IRAKI, Commander"), Syria; DOB 25 Sep

1976; POB Skopje, Macedonia; nationality

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of

(individual) [SDGT] (Linked To: AL-NUSRAH

FRONT).

4. BEXHETI, Nuri; DOB 1962; POB Tetovo,

Macedonia (individual) [BALKANS]

5. HALILI, Nevzat; DOB 15 Sep 1946; POB Poroj,

Macedonia (individual) [BALKANS].

6. HASANI, Zhavit; DOB 05 May 1957; POB

Tanusevci, Macedonia (individual) [BALKANS].

7. HAXHIREXHA, Kastriot; DOB 09 May 1961; POB

Debar, Macedonia (individual) [BALKANS].

8. HYSENI, Xhemajl; DOB 15 Aug 1958; POB

Lojane, Macedonia (individual) [BALKANS].

9. REXHEPI, Daut; DOB 1962; POB Poroj,

Macedonia (individual) [BALKANS].

10. SHAQIRI, Xhezair; DOB 15 May 1965; POB

Tanusevci, Macedonia (individual) [BALKANS].

11. THACI, Menduh; DOB 03 Mar 1965; POB

Tetovo, Macedonia (individual) [BALKANS].

Yabancı Mal Kontrol Ofisi (OFAC)

OFAC, Office of Foreign Assets Control yani dış kaynaklı varlıkları/hesapları denetleme ofisidir. ABD hazine bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir kurumdur.

Bu kurum terörist veya narkotik faaliyetler trafiği içerisinde olduğu belirlenen ülkeler veya gruplara karşı ekonomik müeyyideler uygulamak ve bu uygulamaları yönetmek için kurulmuş bir ofistir.





Bu müeyyideler geniş kapsamlı olabileceği gibi, seçilmiş dar kapsamlı bazı uygulamalar olabilmektedir. Bunlar, bu kişi veya ülkelere ait ekonomik varlıkların bloke edilmesi ve bunların ticareti üzerine kısıtlamalar uygulanması gibi tedbirler olabilmektedir.