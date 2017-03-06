ABD Dışişleri Bakanlığı, 2016 Yılı Makedonya İnsan Hakları Raporunu açıkladı.

Raporda, Makedonya’daki Türklerin durumuna da yer verildi. Buna göre Makedonya’daki Türklerin ayrımcılığa maruz kaldığı, ana endişelerinin devlet kurumlarda yeterince temsil edilmedikleri gibi Türk dilinin eğitimde eksiliği ve basın da diğer endişe verici unsurlar arasında yer aldı.



Diğer İlgi Çekici Bilgiler

İçişleri Bakanlığına dayandırılan verilere göre geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 38 kişi polis şiddetine maruz kaldı. Bunlardan sadece ikisi dipline sevk edildi. Ombudsman’a ise polis şiddetinden şikayetçi olan 96 kişi başvurdu.

Yolsuzluk ve rüşvetin 2014’e göre arttığı görülürken, bin kişi üzerinde yapılan ankete göre devlet memurlarının %30,5’inin (2014’teki oran %4,9) rüşvet istediği, bunlardan %28,2’nin (2014’teki oran %7,7) rüşvet verdiği kaydedildi. Makedon memurların %40,6’sı rüşvet isterken, vatandaşların %35,5’i rüşvet verdi. Arnavut memurların ise %83,3’ü rüşvet talebinde bulunurken, %80,5’i rüşvet talebini kabul etti.

Raporda Makedonya’yla alakalı diğer ilgi çekici veriler de bulunuyor. İnternet kullanımı geçtiğimiz yıl da yaygınlaşmaya devam ederken, hane halkının %69,4’ünün internet bağlantısı olduğu kaydedildi. İnternet erişiminin devlet tarafından kısıtlandığına yönelik herhangi bir olayın yaşanmadığı belirtildi.