Özel bir televizyon kanalına röportaj veren ABD’nin Üsküp Büyükelçisi Jess Baily, gündeme dair gelen soruları yanıtladı.

ABD’nin Makedonya’nın AB ve NATO üyeliğine desteğinin devam edeceğini belirten Baily, kesin bir tarih veremeyecek olmasına rağmen hükümet ve vatandaşların bu yolda adımlar attığını belirtti.

Baily, “Makedonya ile Bulgaristan açık sorunlarını çözmek için bir araya geldi. Bu diğer komşu ülkeleri de cesaretlendirdi. Yeni hükümet Yunanistan’la birkaç kez bir araya geldi. Önemli olan bu iletişimlerle güven ortamı sağlanması. Her iki ülke de Makedonya’nın AB ve NATO’ya üye olmasından çıkar sağlayacak” dedi.

Diller yasasıyla ilgili konuşan Baily, bu kanun değişikliklerinin Ohri Anlaşması çerçevesinde yapılması gerektiğini ve kapsayıcı olmasına özen gösterilmesinin mecburi olduğunu kaydetti.