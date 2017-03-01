



Avrupa Birliği'nin Dış Siyaset ve Güvenlik Temsilcisi Federica Mogherini Balkan ülkelerine yönelik yaptığı tur kapsamında yarın Makedonya'ya geliyor.

Mogherini'nin Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği bu ziyareti hakkında yapılan açıklamada, ülkelerin AB yolunda kaydettikleri ilerleme sürecini gözlemlemek amacıyla turnenin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'nın kalbinde yer alan Balkan ülkeleriyle AB arasındaki çalışmalara öncelik tanındığı da ifade edildi.

Mogherini bu ziyareti kapsamında Makedonya yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'ı ziyaret edecek.