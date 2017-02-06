Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Johannes Hahn, Perşembe günü Makedonya'ya geleceği öğrenildi. Siyasi partiler arasında hükümet kurma müzakerelerin devam ettiği süreçte gelmesi dikkat çekiyor.
Hahn'ın kabinesinden yapılan açıklamaya göre AB Temsilcisi Hahn'ın Batı Balkan ülkeleri enerji alanında yapılacak konferansa katılacağı belirtildi. Konferans dışında Hahn'ın farklı temaslar kuracağı da ifade edildi.
AB Temsilcisi Johannes Hahn Makedonya'ya Geliyor
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