Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Johannes Hahn, Bat Balkanlar Bakanlar konferansına katılmak üzere Makedonya'ya geldi.
Şu sıralar Makedonya Başbanı Emil Dİmitriev ile görüşen Hahn, gün içerisinde siyasi parti liderleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.
Siyasi liderlerle yapacağı görüşmede Hahn'ın siyasi gelişmeler, 11 Aralık seçimleri ve hükümet kurma süreci hakkında konuşacağı öğrenildi.
AB Temsilcisi Johannes Hahn Makedonya'da
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