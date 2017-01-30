



VMRO-DPMNE ile BDİ arasında hükümet koalisyonu kurulmamasının ardından Avrupa Birliğinden ilk resmi açıklama geldi.

MİA’nın haberine göre, Avrupa Birliğinin beklentisi Cumhurbaşkanı İvanov’un bir an önce siyasilerle istişare ederek “mümkün olduğunca daha geniş katılımlı bir hükümet” kurmak için lider belirlemesi.

Basın toplantısında konuşan AB Sözcüsü Maya Kociyançiç, bir kez daha Makedonya’nın kaybedecek zamanı olmadığını hatırlattı.

Kociyançiç, Cumhurbaşkanı İvanov dahil tüm siyasilerin yapıcı bir tutum ve sağduyu içerisinde, tam sorumluluk üstlenerek mevcut durumun çözülmesi konusunda çağrıda bulundu.