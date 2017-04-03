



Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk bugün Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Tusk, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüşecek.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile gerçekleştireceği görüşmede mülteci krizi, bu krizle mücadelede Makedonya'nın rolü ve ülkedeki siyasi gelişmeleri masaya yatıracağı öğrenildi.

Bu konular dışında Tusk ile İvanov'un bölgedeki gelişmeler hakkında da görüş alış verişinde bulunacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan açıklamada, İvanov'un ülkedeki siyasi gelişmeler hakkında Tusk'a bilgi vereceği belirtildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın son iki yılda bu Makedonya'ya üçüncü gelişi.