8 Ocak’ta Ankara’da başlayan 9. Büyükelçiler Konferansı, çeşitli gündem maddelerinin ele alınmasıyla devam ediyor.

Konferans, büyükelçileri ve devletin çeşitli kademelerindeki isimleri bir araya getirmesi açısından da önem arz ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, eski Büyükelçi Ömür Şölendil ve TBMM AK Parti İstanbul Milletvekili ile Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Bürge, konferans kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bürge, “9. Büyükelçiler Konferansında Üsküp Eski Büyükelçimiz Ömür Şölendil ve Yeni Büyükelçimiz Tülin Erkal Kara ile Makedonya'yı konuşuyoruz” diye yazdı.

8 Ocak’ta başlayıp 14 Ocak’a kadar devam edecek olan 9. Büyükelçiler Konferansının bu yılki başlığı "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" olarak belirlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı konferans kapsamında T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Nurettin Canikli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Büyükelçilere seslendi.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyükelçileri yemekte ağırlamıştı.