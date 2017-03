Bazen ev hanımı, bazen iş kadını, bazen bir kahramandır kadınlar. Bir çınar ağacı misali gölgesi yetiyor her insana. Yürekleri kocaman ve o yüreğe evreni sığdırabilen, aile ve toplumun temel taşıdırlar.

Günümüzde, dünyanın dört bir yanında, her alanda aktif olan, bir ülkenin, toplumun kalkınması için büyük çaba sarf eden, verdikleri mücadele karşısında onurlu bir günü hak eden kadınlar, yaşamın her alanında başarıyla yer almışlardır.

Tüm dünyada olduğu gibi, büyük bir onur ve coşkuyla kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bugün Makedonya’da da büyük etkinliklerle kutlanmakta. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ise Makedonya’nın yanı sıra, Balkanlar çapında siyasette ve diğer alanlarda aktif olan, özellikle kaydettikleri başarılarıyla kadınların sesi olan Zerrin Abaz, Bedriye Tarmazova, Fidan Brina Jılta ve Gülten Abdula Nazare, gazetemiz vasıtasıyla tüm kadınların 8 Mart Bayramını kutladı.



“Kadınlar halkın en fedakâr, üreten bireyleridir”

Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz:

“8 Mart, Dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu bir yaşam için mücadele ile kazandıkları bir gündür. Kadınlar halkın en fedakâr, üreten bireyleridir. Kadınların sosyal, ekonomik ve politik alanlarında verdikleri mücadeleyi, kadınlara uygulanan şiddetin önlenmesi, tek sözle kadının hak ettiği gibi onurlu bir şekilde yaşaması doğrultusunda verdikleri mücadelenin bir simgesi haline geldiğini biliyoruz. Dünyanın en kıymetli varlığı olan tüm kadınların 8 Mart bayramını gönülden kutluyorum.”



“Örnek, cesur, güçlü kadınlarımızı tebrik ediyorum”

Bulgaristan – Dost Partisi Filibe Bölgesi Milletvekili Adayı Bedriye Tarmazova:

“Bugün evde, iş hayatında, kültür hayatında, siyasette bulunan bir kadın olarak, bütün hemcinslerimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak isterim. Günümüzde dünyadaki birçok kadın, fiziksel veya psikolojik şiddet görmektedir. Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Bulgaristan’da bile kadınlar şiddet görmektedir. Ki dünyanın her yerinde olduğu gibi, bu ülkeyi ayakta tutan, varlığı ile anlam katan unsur kadındır. Ekonomik yönden halen istenilen seviyeye ulaşmamış ülkemizde kadınlarımız ister üretimde, fabrikalarda, ister kamuda, ister kurumsal şirketlerde, ister tarlada, bahçede, toprakta, en az erkekler kadar çok çalışarak, bu ülkenin kalkınması hususunda büyük bir yükü omuzlamışlardır. Bu coğrafya, kahraman ve aynı zamanda güler yüzlü, ahlaki değerlerini muhafaza etmeyi becerebilen, yuvalarını daima sıcak ve sevgi dolu bir yer olarak koruyan ama bunları yaparken sosyal hayattan asla geri durmayan, her tarihi ve siyasi olayda erkekle birlikte omuz omuza yürüyen ve asla geride kalmayan kadınlar doğurmuştur ve doğuracaktır.

Bulgaristan’ın güneyinden kuzeyine bir yolculuk yapın, bütün köy ve tarlalarda, ellerinde çapa, kürek; başlarında yazma, dillerinde türkü, bakışlarında umut parlayan kadınlar göreceksiniz. Şehirleri dolaşın, oradan oraya koşturan, akıllı, becerikli, gayet modern ve kendine güvenen Elena’lar, Mariya’lar, Ayşe’ler, Fatma’lar göreceksiniz. En güzeli de, yakın tarihimizi de gözden geçirerek söylüyorum, bütün siyasi ve tarihi olaylarda bu kadınları hiçbir fark gözetmeksizin yan yana görebileceksiniz. Otuz sene bile geriye gitseniz, tankların önüne kendini siper eden kahraman kadınlarımızı bulacaksınız. Bugün hala bir köyde, Müslüman veya Hristiyan adetlerine uygun olarak yapılan her kurban, her dua, kadın elinin değmesi gereken yemek ve yardım organizasyonları ya da şehirde yapılan toplantı, miting, kutlamalarda, tarlada çalışan Ayşe ile kurumsal bir şirkette üst düzey eleman olan Fatma’yı yan yana, güzel, bakımlı, cıvıl cıvıl katılarak görürsünüz. Ben bunu seçim kampanyamızda, yaptığımız toplantılarda, buluşmalarda tekrar tekrar görüyorum. Diğer parti mensubu üyelerimizle köyleri gezdik, şehirdeki işletmeleri, kasaba ve şehir pazarlarını. İşçi kadınlarımızla konuştuk, köylü kadınlarımızla sohbet ettik, esnaf kadınlarımız karşıladı bizi, işletme sahibi kadınlarımızla ekonomiyi ve branşlarının ihtiyaçlarını tartıştık. Bilir misiniz; en açık sözlü, en doğrudan, en eğip bükmeden soruları bize kadınlar yöneltti gittiğimiz her yerde.

Kadınlarımız cesur, akıllı, bilmeye ve öğrenmeye açık, empati yetenekleri yüksek ve aynı zamanda dürüst, namuslu, açık sözlü... Farkında mısınız? Şu an siyaset hayatımızda görmeyi arzu ettiğimiz vasıflardaki insanları da tarif etmiş oldum. Neden olmasın diyorum, bunu da en iyi şekilde başaracaklarına dair en ufak bir kuşkum bile yok.

Örnek, cesur, güçlü kadınlarımızı tebrik etmek, onlara teşekkür etmek istiyorum. Yeni hayat, bizleri doğuran kadınlardan başlar, değişim kadınlardan başlar. Bu dayatmacı, statükocu, çürümüş saray politikasına dur diyecek olanların, bu değişimi başlatacak olanların cesur ve dürüst, aklıyla, mantığıyla hareket eden, her şeyden önce kendine güvenen kadınlarımız olduğuna yürekten inanıyorum. Kadınlarımız, kadınlar gününüz kutlu olsun.”



“Kadın, aile ve toplumun temelidir”

Kosova Demokratik Türk Partisi Kadın Kolları Başkanı, KDTP MYK Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fidan Brina Jılta:

“Kadın, aile ve toplumun temelidir. Kadın hakları, kadınların erkeklerle eşit olarak sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların tümü olduğundan dolayı ileriki yıllarda kadının siyasette daha aktif bir rol alması ve kadın siyasetçilerin aile düzeni, huzur, mutluluk ve ailenin yapısının korunmasında üstlendiği görevleri gibi toplumda da daha fazla görev almasını diler, bütün dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”



“Türk kadını olmak bir şereftir”

Romanya Aşağı Tuna – Araştırma Geliştirme Eğitim ve Kültür Merkez Başkanı, Romanya Demokratik Türk Birliği – Galati Şube Başkanı Gülten Abdula Nazare:

“Türk kadını olmak bir şereftir.

Hayat veren biz,

Hayatı yaşatan biz,

Huzur veren, yine biz.

Yaşamımızın doğumdan ölüme kadar her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, fedakârlığını esirgemeyen annelerimizdir, yani kadınlarımızdır. Bugün Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Güneş her zaman sizin için doğsun, en güzel günler sizin olsun! Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı, Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Uzaktan da olsa, Tuna kıyılarından, Romanya Galati şehrinden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, saygıdeğer Makedonya Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.