Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 5. Küresel Bakü Forumu'nun açılışı yapıldı. Açılışa ev sahibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yanı sıra Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve eşi Maya İvanov'a da yer aldı.

"Uluslararası İlişkilerin Geleceği: Güç ve Menfaatler" başlığı altında düzenlenen 5. Küresel Bakü Forumuna bu yıl 53 ülkeden 300'ün üzerinde devlet adamları, siyasetçiler, bilim adamları, siyasi uzmanlar katılıyor.



Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç, Letonya Cumhurbaşkanı Raymonds Veyonis, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Marqvelaşvili, Suudi Arabistan Prensi, Kral Faysal Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi Başkanı Turki el-Faysal da yer aldı.

İki gün sürecek olan '5. Küresel Bakü Forumu' boyunca Avrupa'nın geleceği, Uluslararası ilişkilerde Çin'in rolü, Rusya ve Batı arasındaki ilişkiler, modern terörle mücadele, güvenlik tehditleri, transatlantik ilişkileri, Batı ve İslam arasında birlik gibi konuların tartışılacak.

