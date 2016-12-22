Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB), 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle düzenlenecek olan programları açıkladı.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, gerçekleştirdiği basın toplantısında geniş çaplı etkinlik planlarına rağmen Türkiye ve dünyada yaşanan olaylar nedeniyle değişikliğe gidildiğini ve merkezi törenin Aleksandar Palas otelinde bir resepsiyonla düzenlenmesi kararı alındığını açıkladı.

Makedonya ve Türkiye’den üst düzey yöneticiler ile öğretmenlerin katılacağı resepsiyonda, “15 Temmuz” konulu ilkokul öğrencilerine yönelik resim, lise öğrencilerine yönelik şiir ve üniversite yönelik kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

20 Aralık’ta yine Üsküp’te Türk dünyasından şairlerin katılımıyla “Yahya Kemal Beyatlı” Türkçe şiir şöleni düzenlenecek. Makedonya’daki Türk şairlerinin yanı sıra Azerbaycan, Türkiye, Gagavuzya, Kazakistan, Moldavya ve Bugaristan’dan şairleri gelecek. Özel misafir ise Azerbaycan’dan hem şair hem de milletvekili olan Ganire Paşayeva olacak. Şiir şölenine Yunus Emre Enstitüsü de destek verecek.

Merkezi tören öncesinde Stone Bridge otelinde Türkiye’den hocaların katılımıyla 132. doğum yıldönümü vesilesiyle “Yahya Kemal Beyatlı” paneli düzenlenip, Türkologlar bir araya gelecek.



Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı - TİKA, tüm etkinliklerin en büyük destekçisi olacak.

Konser İptal Edildi

Türkiye’den ünlü bir sanatçının konser vermesi için anlaşma sağlandığını kaydeden Emin, İstanbul’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle konserin iptal edildiğini söyledi.