



Makedonya Türklerinin Milli bayramı olan 21 Aralık Türkçe eğitim bayramı nedeniyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSTEB) organizasyonunda bazı etkinliklerin yapılması öngörülmüştü. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nde son dönemde yaşanan hain terör olayları ve dün akşam Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yapılan suikast nedeniyle alınan kararla bu etkinlikler iptal edildi.

MATÜSTEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Anavatanımızda yaşanan menfur terör saldırılarının ve son olarak dün akşam (19 Aralık) Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’a düzenlenen hain suikastın Türk Milletine ve Türkiye’ye yapılmış açık bir provokasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu provokasyonların amacına ulaşamayacağını inanmaktayız. Terör eylemlerinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet diler, Rusya Büyükelçisi Karlov’un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duymakla birlikte yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise etkinliklerin iptali ile ilgili "Anavatanımızda vuku bulan bu terör eylemleri nedeniyle, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kapsamında düzenlemeyi planladığımız “Yahya Kemal Beyatlı” Türkçe Şiir Şöleni, “Yahya Kemal Beyatlı” Paneli ve 21 Aralık Resepsiyonunu iptal etme kararı almış bulunmaktayız." denildi.