Dünya genelinde zor geçen 2016 yılı, Makedonya için de farklı geçmedi. 2016 yılında ülkemizde yaşanan önemli olayları kronoloji olarak siz değerli okurlarımız için derledik.

Ocak:

2014’ten bu yana iç siyasi krizle mücadele eden Makedonya, 2016’nın başlarından itibaren yine bu krizle boğuştu. En önemli gelişme, 15 Ocak’ta istifa mektubunu sunan ve 18 Ocak’ta görevinden ayrılan eski Başbakan Nikola Gruevski’nin istifası oldu. Geçici hükümet kurularak seçimlerin 24 Nisan’da yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

TİKA Üsküp Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, gazetemize verdiği röportajda 2015 yılına kadar TİKA’nın Makedonya’da 489 projeyi hayata geçirdiğini açıkladı.

Şubat:

24 Nisan’da yapılması planlanan seçimler, şartların yerine getirilemeyeceği göz önüne alınarak 5 Haziran’a ertelendi.

Makedonya meclisi, yeni Ankara Büyükelçisi olarak teklif edilen Zvonko Mucunski’yi oy çokluğuyla bu göreve getirdi. Sitel teleziyonunda muhalefet liderine “Türk gibi yalan söylüyorsunuz” diyen Dragan Pavloviç Latas, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Makedonya Türkiye Ticaret Odası heyeti, üç günlük Arnavutluk ziyareti gerçekleştirdi.

Mart:

Gazetemiz, 600. sayısını çıkarttı. Bu vesileyle düzenlenen kutlamaya yurtiçi ve yurtdışından birçok önemli isim ile kuruluşundan bu yana yazılarıyla destek veren dostlarımız katıldı.



Makedonya’daki en önemli eserlerden biri olan Kurşunlu Han’ın, Üsküp Yunus Emre Enstitüsüne devredilmesi için bakanlıktan onay çıktı.

Nisan:

Cumhurbaşkanı İvanov’un siyasilere yönelik af kararı tüm siyasi partiler ve vatandaşlar tarafından tepki toplayarak aylarca sürecek protestolara neden oldu.

Dönemin Devlet Bakanı Furkan Çako, ABD’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

Yeni Balkan yayınevi kitap fuarına katılarak yeni çıkan iki kitabının tanıtımı yaptı.

Mayıs:

5 Haziran’da yapılması planlanan seçimler bir kez daha ertelendi.

Cumhurbaşkanları Gyorge İvanov ve Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da görüştü. Ankara’ya atanan Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, güven mektubunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.



TİKA’nın desteğiyle MATÜSİTEB 2 bin öğrenciye burs dağıttı.

Haziran:

Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, siyasilere yönelik af kararını gelen yoğun baskılar sonrası geri çekti.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan "Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut" adlı kitabın tanıtım programı Balkanları Ankara'da buluşturdu.

Ramazan vesilesiyle birçok Türk kurumu verdikleri iftarlarla Müslümanları bir araya getirdi.

Temmuz:

15 Temmuz’da Türkiye’de yaşanan hain darbe girişimi, her yerde olduğu gibi Makedonya’dan da büyük tepki topladı. Binlerce Makedonyalı “Tek ses, tek yürek” olarak başta Üsküp olmak üzere birçok şehirde düzenlenen mitinglerde Türkiye’ye destek verdi, darbe girişimini kınadı.



Kırçova’da belediye meclisinin aldığı kararla Türkçe resmi dil oldu. Üsküp fatihi Paşa Yiğit Bey’in türbesi açıldı.

Ağustos:

Makedonya’daki “Demokrasi Nöbeti” Temmuz ayının ardından Ağustos’ta da devam etti.

Üsküp’te yaşanan sel felaketi nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev hasar gördü. Sel felaketinin hemen ardından Makedonya’ya destek veren ilk ülke Türkiye oldu. Türkiye’nin birçok kuruluşu sel felaketinin atlatılmasında büyük emek harcadı.



Yavuz Sultan Selim köprüsünün açılışında iki ülke Cumhurbaşkanları Erdoğan ve İvanov bir araya geldi.

Makedonya Türk edebiyatının en önemli isimlerinden, gazetemizin de köşe yazarlığını yapan Fahri Ali’yi kaybettik.

Eylül:

Makedonya’da erken parlamento seçimlerinin 11 Aralık’ta yapılması kararlaştırıldı.

Üsküp’te meydana gelen 5,3 büyüklüğünde ve diğer artçı depremler halkı sokaklarda sabahlattı.

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanı Yıldırım’ın kurban hisseleri Makedonya’da kesilerek ihtiyaç sahiplerine bağışlandı.

TDP Genel Başkanı Kenan Hasipi, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ekim:

TDP Asbaşkanı ve gazetemizin köşe yazarı Beycan İlyas, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı oldu.

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Makedonya’daki Türk siyasi parti temsilcileriyle görüştü.

Fenerbahçe basketbol takımı, kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlayan Rabotniçki’yle dostluk maçında karşılaştı.

Kasım:

“Balkanların Prensesi” olarak adlandırılan Manastır’daki Haydar Kadı Camii, restorasyonunun ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın katılımıyla ibadete açıldı.



Seçim kampanyası resmi olarak başladı. TDP ve TMBH “Daha İyi Bir Makedonya İçin”, THP ise “Makedonya’da Yaşam İçin” koalisyonlarında yer aldı.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, güven mektubunu Cumhurbaşkanı İvanov’a sunarak görevine başladı.



TİKA ile Makedonya İslam Birliği arasında imzalanan yer teslimi imza töreniyle birlikte Üsküp’teki Sultan Murad, İshak Bey (Alaca) ve Hüseyin Şah camilerinin onarımına başlandı.



Aralık:

Makedonya’da erken seçimler 11 Aralık’ta yapıldı. Türk partileri seçim öncesi Makedonya’nın birçok yerini gezerek vaatlerde bulundu.



VMRO-DPMNE'nin galip çıktığı seçimlerde, TDP’den Yusuf Hasani ve THP’den Enes İbrahim, Makedonya parlamentosuna milletvekili olarak seçildi.

Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas, TDP’nin 9. Olağan Kurultayında Genel Başkan olarak seçildi.