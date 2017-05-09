



Tam iki yıl önce 9 Mayıs'ta Kumanova'nın "Diva Naselba" semtinde Makedonya Güvenlik Güçleri mensupları ile bir silahlı grup arasında çatışma çıkmıştı. İki gün süren çatışma sonrasında 8 polis hayatını kaybetmiş ve 14'ü de yaralanmıştı.

Çıkan çatışmada ayrıca silahlı gruptan 10 kişi öldürülmüştü. Diğerleri ise tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti. Tutuklananlar hakkında başlatılan hukuki süreç ise halen devam ediyor.