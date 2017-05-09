Tam iki yıl önce 9 Mayıs'ta Kumanova'nın "Diva Naselba" semtinde Makedonya Güvenlik Güçleri mensupları ile bir silahlı grup arasında çatışma çıkmıştı. İki gün süren çatışma sonrasında 8 polis hayatını kaybetmiş ve 14'ü de yaralanmıştı.
Çıkan çatışmada ayrıca silahlı gruptan 10 kişi öldürülmüştü. Diğerleri ise tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti. Tutuklananlar hakkında başlatılan hukuki süreç ise halen devam ediyor.
2015'teki Kumanova Olaylarından Tam İki Yıl...
'Bu Sempozyum Türkoloji'ye 500'e Yakın Bilimsel...
Anayasa Mahkemesi Belediye Başkanlarının Görev...
Fransa'nın Yeni Cumhurbaşkanı Macron Oldu
Cumhurbaşkanı İvanov Global Liderlik Forumuna...
Başbakan Binali Yıldırım Moldova'daki TİKA...
Sancaklı: 'Arkanızda Türk Dünyasının Lideri...
MHP Heyeti Bakan İlyas’la Görüştü
Yorumlar