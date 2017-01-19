



Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CİA), gizliliği kaldırılan ve internet sayfası üzerinden erişime sunulan 11 milyondan fazla belge arasında dikkat çekici bilgiler yer alıyor.

2 Ekim 1950 yılında yayınlanan ve 1948 ile 1950 yıllarında Yugoslavya'daki nüfus dağılımı incelenmiş iki sayfalık belgede nüfus sayıları yer alıyor. Belgede ayrıca Türklerin nüfus sayısı da belirtilmiş.

Belgelerdeki verilere göre 1948 yılında Yugoslavya'nın toplam nüfusu 15 milyon 772 bin. 1950 yılındaki nüfus sayısı ise 16 milyon 250 bine yükseliyor. Makedonya'nın nüfusu ise 1948'de 1 milyon 153 binken, 1950'de 1 milyon 216 bine yükseliyor.

1948'de Yugoslavya'daki Müslüman Nüfusu 809 Bin

Belgede Yugoslavya sınırları içerisinde milletlerin nüfusları da yer alıyor. 15 Mart 1948 tarihli nüfus sayımı bilgilerine göre Yugoslavya'da 6 milyon 547 Sırp, 3 milyon 785 Hırvat, 1 milyon 415 Sloven, 810 bin Makedon ve 426 bin Karadağlı ve 809 bin Müslüman yaşıyordu. Belgede Müslümanların sayısının milliyetlere göre sınıflandırılamadığı ve bu sayıda Türk nüfusunun yer almadığı belirtiliyor.

1948'de Yugoslavya'da 98 Bin Türk Yaşıyordu

1948 nüfus sayımına göre diğer milletlerin sayıları da yer alıyor. Belgedeki verilere göre Yugoslavya sınırları içerisinde 98 bin Türk yaşıyordu. 1948'de Arnavutların nüfusu ise 750 binken Macarların nüfusu 496 bindi.

O dönemde Yugoslavya sınırları içerisinde ayrıca 103 bin Ulah, 84 bin Slovak, 80 bin İtalyan, 73 bin Roman, 64 bin Rumen, 61 bin Bulgar, 55 bin Alman, 39 bin Çek, 37 bin Ukraynalı, 20 bin Rus ve 7 bin Yahudi yaşıyordu. Aynı zamanda bir kaç bin Polonyalı, Avusturyalı, Yunan ve Fransız da Yugoslavya topraklarında yaşıyordu.

1948'de Makedonya'da 96 Bin Türk Yaşıyordu

Belgede ayrıca 1948 yılı nüfus sayımına göre Makedonya'da 96 bin Türk yaşadığı yer alıyor. Arnavutların nüfusu ise 197 bin 400 olarak gösteriliyor. Bu verilere göre Türkler Makedonya nüfusunun %8,3'nü oluşturuyordu.

Türklerin Şehir Şehir Nüfus Yoğunluğu

CİA tarafından yayınlanan belgeler arasında 1981 yılında Yugoslavya gelenindeki nüfus dağılımının da incelendiği görülüyor. 1981 yılında yapılan nüfus sayımına göre Yugoslavya sınırları içinde toplam 101 bin 291 Türk yaşıyordu. Türkler toplam Yugoslavya nüfusunun yüzde 0.5'ini oluşturuyordu.

Belgelerde şehir şehir nüfus dağılımı verileri de yer alıyor. Belge'de Üsküp'te nüfusun 506 bin 547 olduğu ve bu nüfusun yüzde 4.07'ini Türkleri oluşturduğu yer alıyor. Üsküp'te 1981 nüfus sayımına göre yaklaşık 20 bin Türk yaşıyordu. 1981 sayımına göre 101 bin 188 kişinin yaşadığı Gostivar nüfusunun yüzde 10,87'isini Türkler oluşturuyordu. Bu orana göre bakıldığında Gostivar'da o dönemde 10 bin civarında Türkün yaşadığı tahmin ediliyor.

CİA belgelerindeki verilere göre 1981 yılında Berova nüfusunun %2,63'ünü, Manastır nüfusunun %2,54'ünü, Brod nüfusunun %16,96'sını, Debre nüfusunun 22,92'sini, Demir Hisar nüfusunun %1,77'sini, Kavadarci nüfusunun %1,14'ünü, Kırçova nüfusunun %6,5'i, Koçana nüfusunun %1,08'ini, Kruşevo nüfusunun %11,33'ünü, Kumanova nüfusunun %1,84'ünü, Negotino nüfusunun 3,27'sini, Ohri nüfusunun %4,19'unu, Pirlepe nüfusunun %4,53'ünü, Radoviş nüfusunun %14,23'ünü, Resne nüfusunun %12,54'ünü, İştip nüfusunun %5,31'ini, Struga nüfusunun %1,71'ini, Kalkandelen nüfusunun %2,88'ini, Köprülü nüfusunun %5,9'unu, Valandova nüfusunun %11,54'ünü ve Vinica nüfusunun %2,03'ünü Türkler oluşturuyordu.

1981 yılında Yugoslavya'da yapılan nüfus sayımına dair bilgilerin yer aldığı CİA belgelerinde Kosova'daki nüfus dağılımı verileri de bulunuyor.

Kosova'da ise Türklerin nüfus yoğunluğu Gilan'da nüfusun %1,4'ü ve Prizren'de nüfusun %6'sı olarak gösteriliyor.