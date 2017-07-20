



Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balkan bugün Üsküp’teki merkezlerinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenledi.

Düzenlenen programda 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsünü anlatan sine vizyon gösterimi sunuldu. Daha sonra ise programa internet bağlantısıyla MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan katılarak misafirleri selamladı.

Programa Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, üniversite rektörleri, işadamları ve MÜSİAD üyeleri katıldı.



‘Makedonya’daki Dostlarımızdan Büyük Beklentilerimiz Bulunmaktadır’

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, yaptığı konuşmada Makedonya makamlarından FETÖ bağlantılı kuruluşlarının faaliyetlerine son verilmesi için adım atmalarını beklediklerini ifade etti.

Kara konuşmasının devamında, “Makedonya’da bu terör örgütünün bağlantıları okulları, medya kuruluşları ve şirketleri üzülerek belirtmek istiyorum ki hala faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu bağlamda Makedonya’daki dostlarımızdan büyük beklentilerimiz bulunmaktadır. Önceki dönemde alınan ve Makedonya’daki FETÖ iltisaklı kuruluşların faaliyetlerinin sonlandırılması yönündeki kararın uygulanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Sözlerinin devamında dış politika ve yatırım konusunda ülkelerin FETÖ ile mücadelelerini göz önünde bulundurulacağını da söyleyen Büyükelçi Kara, “Bu vesileyle bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının yanı sıra ekonomik siyasetini ve yatırım kararlarını belirlerken ülkelerin FETÖ il mücadelesini göz önüne alacaktır. İşte bu noktada sizlere de büyük görevler de düşmektedir. Sizden ricam, beklentim bu örgütün gerçek yüzünü demokrasimize ve güzel ülkemize verdiği zararı temasta olduğunuz tüm Makedon yetkililere ve arkadaşlarınıza aktarmanızdır. 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatın ki Makedon toplumu gerçekleri sizin ağzınızdan öğrenmiş olsun” dedi.

‘Türk Milletinin Her Zaman Yanındayız’

Anma programına katılan Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’de yaşayan kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye’nin refahı için biz de savaşacağız. Makedonya Devleti ve burada yaşayan Türkler bilhassa Türk Hareket partisi her zaman Türk milletinin yanındadır” şeklinde konuştu.



MÜSİAD Balkan Başkanı Bilal Kara, Programda konuşma yapan MÜSİAD Balkan Başkanı Bilal Kara, “Türkiye darbe girişimi karşısında kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken tarihte eşine az rastlanır halk direnişiyle büyük bir destan yazdı” dedi.



Programın ardından 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.