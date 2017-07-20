



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü vesilesiyle hafta boyunca 136 ülkedeki 226 temsilcilikte anma törenleri düzenlenirken, büyükelçi ve başkonsoloslar yerel medya temsilcileriyle 216 buluşma gerçekleştirdi.

Yerel basın organlarında Türk Büyükelçiler tarafından kaleme alınan 47 makale ve 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla farklı ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinde 34 ilan yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9-15 Temmuz haftasında yurt dışında çeşitli etkinlikler, sergiler ve anma törenleri yapıldı.

Bu kapsamda, yurt dışındaki temsilciliklerde anma defterleri açıldı, birçok ülkede cuma hutbelerinde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Hafta boyunca, büyükelçi ve başkonsoloslar basın toplantısı ve basına mülakat formatında yerel medya temsilcileriyle 216 buluşma gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından kaleme alınan makale, 30 ülkede 47 medya kuruluşunda yayımlandı. Türk büyükelçiler tarafından hazırlanan 47 farklı makale de yerel basın organlarında yer aldı.

15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla farklı ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinde 34 ilan yayımlandı.

Büyükelçilikler ve başkonsoloslukların himayesinde Anadolu Ajansı’nın (AA) derlediği fotoğraflardan oluşan 69 sergi açıldı.

Yurt dışındaki temsilciliklerde 15 Temmuz

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından 13 Temmuz'da düzenlenen fotoğraf sergisine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç katıldı.

İzetbegoviç, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aleyhinde ve Türkiye'yi güçlü biçimde destekleyen ifadelerde bulundu. İzetbegoviç'in açıklaması, Bosna Hersek basınında da geniş yer buldu. Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde 15 Temmuz'da da "15 Temmuz Demokrasi Koşusu" düzenlendi.

Brüksel'de demokrasi nöbeti, Köstence'de dostluk maçı

Riyad Büyükelçiliği ve Nürnberg Başkonsolosluğu, 15 Temmuz konulu resim yarışması düzenledi.

Podgorista Büyükelçiliği, Rozaje kentinde anma töreninin ardından tören mekanından şehir merkezine kadar Rozajeli izcilerin de katılımıyla yürüyüş yaptı.

Köstence Başkonsolosluğu, TİKA tarafından inşa edilen Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi’nde dostluk maçı gerçekleştirdi.

Yabancı ülkelerin devlet erkanından alınan mesajlar

Başta Azerbaycan, Moldova, Makedonya ve Ukrayna liderleri olmak üzere çeşitli devlet ve hükümet başkanları ile Finlandiya dışişleri bakanı 15 Temmuz vesilesiyle Türkiye’yle dayanışma hislerini ortaya koyan mektuplar gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Estonya, Venezuela, Letonya ve Litvanya dışişleri bakanları, İslam İşbirliği Teşkilatı, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği yetkilileri de günün önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kaynak: TRT Haber