Yunanistan’da çiftçilerin son haftalarda düzenlediği protestoların faturası Makedonya sanayisine kesiliyor.

Protesto amacıyla otoyollar ve sınır kapılarının kapanması nedeniyle Selanik limanında Makedonya’ya ulaştırılması gereken 120 bin ton mal toplandı.

Selanik limanı yönetimi, çiftçilerin otoyolları kapatmak yerine başka şekillerde protesto yapmasını isterken, durumun böyle sürmesi halinde şirketlerin bölgedeki diğer limanlara yöneleceğini kaydettiler. Makedonya’ya ulaştırılamayan ürünler arasında çelik, kömür, tuz ve nikelin olduğu belirtildi.