



Başbakan Emil Dimitriev ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vladimir Peşevski, 'Yugohrom' Fabrikasının yöneticileri ve sendika üyeleri ile görüştü. Görüşmede fabrikada yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, görüşmede fabrikanın, çalışanların ve çevre standartlarının çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiği tespit edildi. Hükümetin bu konu üzerine durmaya devam edeceği de bildirildi.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl çevre müfettişliği tarafından filtreleri bulunmadığı ve hava kirliliğine neden olduğunu için Kalkandelen bölgesinde bulunan 'Yugohrom' fabrikası geçici süreliğine kapatılmıştı. Fabrika çalışanları ise Üsküp'te protesto düzenlemişti.