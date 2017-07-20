



Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti bugün ‘Yerli Şirketlere Yabancı Uzman’ adlı proje kapsamında tanıtım programı düzenledi.

Başbakanlık binasında gerçekleşen tanıtım programına Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Koço Anguşev ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil de yer aldı. Toplantıya ayrıca ekonomiden sorumlu devlet bakanları, ticaret odaları temsilcileri, şirket temsilcileri ve uzmanlar da katıldı.

Başbakan yardımcısı Koço Anguşev yaptığı konuşmada, 96 altı şirketin bu hizmeti kullandığını bu şirketlerin ise yüzde 78’înin hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti

Anguşev konuşmasının devamında, “Bu proje yerli şirketlere dünya piyasasında daha etkili olmalarına yardım etmek için kapasitelerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Projenin hedefi ise yabancı uzmanlar bilgi ve birikimlerini Makedonya şirketleriyle paylaşmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda projeden yararlanan şirket temsilcileri de söz alarak projenin faydalarından bahsetti.

Devlet Bakanı Adnan Kahil, ise tüm yerli şirketlere projeye dahil olmaları ve yabancı uzmanlardan yararlanmaları için 29 Temmuz tarihine kadar başvurularını yapma çağrısında bulunarak Makedonya şirketlerinin dünya piyasasında etkili olmalarını sağlamak için çalışmalarını bu yönde sürdüreceklerini söyledi.



Bakan Kahil sözlerinin devamında ise eskiden teknolojinin 10 yıllık bir sürede değişime uğradığını fakat bugün bu sürenin çok kısa olduğunun altını çizerek bu projenin şirketler için faydalı olacağını vurguladı.

Programın devamında da bakanlar ve şirket temsilcilerinin katılımıyla proje üzerinde tartışmalar devam etti.

‘Yerli Şirketlere Yabancı Uzman’ adlı projeye başvuru tarihi 29 Temmuz’a kadar devam edecek.