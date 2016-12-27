Enerji Düzenleme Komisyonu, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına iki denarlık zam yaptı.

%4,46’lık zamla birlikte Eurosuper BS9-95’in fiyatı 66,5 denara, Eurosuper BS-98’in litre başı fiyatı ise 68,5 denardan satılıyor. Dizelin litre fiyatı 53,5 denar satılmaya başlandı.

Komisyon, fiyatlara yapılan zammın dünya piyasasında ham petrol fiyatının artışına bağlarken, yeni fiyatlar önümüzdeki 2 hafta geçerli olacak.