Enerji Düzenleme Komisyonu, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına iki denarlık zam yaptı.
%4,46’lık zamla birlikte Eurosuper BS9-95’in fiyatı 66,5 denara, Eurosuper BS-98’in litre başı fiyatı ise 68,5 denardan satılıyor. Dizelin litre fiyatı 53,5 denar satılmaya başlandı.
Komisyon, fiyatlara yapılan zammın dünya piyasasında ham petrol fiyatının artışına bağlarken, yeni fiyatlar önümüzdeki 2 hafta geçerli olacak.
Yeni Yıl Öncesi Akaryakıta Zam Geldi
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