



Hükümet Sözcüsü Mile Boşnyakovski, bugün düzenlediği basın toplantısında, bir önceki iktidar tarafından yabancı yatırımcı çekmek için harcan meblağı açıkladı.

Yaptığı açıklamada Boşnyakovski, yapılan analizlerde şirketlere sunulan destek kapsamında hesaplara yatırılan para, vergi ve gümrük serbestliği ile yabancı yatırım çekmek için harcanan para doğrultusunda üç ana sütunda harcanan meblağın değerlendirildiğini ifade etti.

Boşnyakovski, “Bir önceki iktidar, son 10 yıl içinde yaklaşık 20 bin istihdam sağlayan 25 şirketin Makedonya’da yatırım yapması için devlet bütçesinden toplam 225 milyon Euro’nun üzerinde meblağ harcamış. Bu da bir önceki iktidarın istihdam başına ortalama 11 bin Euro ödediği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.



Açıklamanın devamında ise “Bu analiz, hükümetin yabancı şirketlere sunduğu devlet desteğinin anlaşmalarından ortaya çıkan bilgilerin özetidir. Bu anlaşmalar Makedonya iktisadının nasıl ihmal edildiğini gösteriyor” denildi.

Hükümet Sözcüsü Boşnyakovski, şirketlerle yapılan anlaşmaların halen geçerli olduğunu ve hükümetin bu konuda yabancı yatırımcılara karşı yükümlü olduğu tüm görevleri yerine getireceğini belirtti.