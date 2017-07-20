Wizz Air havayolu şirketi Üsküp havaalanından Malta, Roma ve Vaksyo şehirlerine direk uçuş hatları başlatıyor.
Yeni uçuş noktaları bugün TAV ve Wizz Air şirketleri tarafından organize edilecek törenle başlatılacak.
2011 yılından bugüne kadar Makedonya’da faaliyet gösteren Wizz Air şirketi Üsküp havaalanından 13 ülkede toplam 29 havaalanına direk uçuş sağlıyor.
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