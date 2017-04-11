Kamu Gelirleri İdaresi, son ödeme tarihi 31 Aralık 2016 olan ve 31 Mart 2017’ye kadar borçlarını ödemeyen şirket ile tüzel kişilerin listesini açıkladı.

4 bin 251 şirket ve kişinin yer aldığı listede 11,1 milyon avroluk borcuyla “Oteks” şirketi yer alıyor. KDV ve gelir vergisi borçlarını ödemeyen şirketi, “Makedoniya Pat” yaklaşık 7 milyon avro ve Makedonya Radyo Televizyonu 1,4 milyon avroyla takip ediyor.

En büyük vergi borcu olan tüzel kişinin vergi borcu 1, milyon avro olarak hesaplandı.