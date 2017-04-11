Kamu Gelirleri İdaresi, son ödeme tarihi 31 Aralık 2016 olan ve 31 Mart 2017’ye kadar borçlarını ödemeyen şirket ile tüzel kişilerin listesini açıkladı.
4 bin 251 şirket ve kişinin yer aldığı listede 11,1 milyon avroluk borcuyla “Oteks” şirketi yer alıyor. KDV ve gelir vergisi borçlarını ödemeyen şirketi, “Makedoniya Pat” yaklaşık 7 milyon avro ve Makedonya Radyo Televizyonu 1,4 milyon avroyla takip ediyor.
En büyük vergi borcu olan tüzel kişinin vergi borcu 1, milyon avro olarak hesaplandı.
Borçlular listesine ulaşmak isteyenler bu linke tıklayabilir.
Vergi Borcunu Ödemeyen Şirketler Açıklandı
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