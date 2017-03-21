Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bugün 43. Uluslararası Mobilya fuarının açılışı yapılacak. Fuar 26 Marta kadar ziyarete açık olacak.

Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Yunanistan, Bosna Hersek ve Slovenya'dan olmak üzere toplam 400 katılımcı fuarda ürünlerini sergilemeyecek. Fuarda mobilya yanı sıra ev malzemeleri ile mobilya üretiminde kullanılan makineler de misafirlerin ilgisine sunulacak.

Her gün 10.00 ila 20.00 saatleri arasında açık olacak fuara girişler 100 denar.