



Başkent Üsküp'te bugün 43. Uluslararası Mobilya fuarının açılışı yapıldı. Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Yunanistan, Bosna Hersek ve Slovenya'dan olmak üzere toplam 400 şirket, fuarda ürünlerini sergiliyor.

Fuarda mobilya yanı sıra ev malzemeleri ile mobilya üretiminde kullanılan makineler de misafirlerin ilgisine sunuluyor.

26 mart tarihine kadar sürecek mobilya fuarı her gün 10.00 ila 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Fuara giriş ücreti ise 100 denar.

Her yıl Üsküp'te düzenlenen mobilya fuarına 50 binin üzerinde ziyaretçi katılıyor.

