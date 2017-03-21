İngiltere merkezli uçuş araştırma servisi Skytrax’ın her yıl düzenlediği Dünya Havayolu Ödülleri bu yıl Amsterdam’da yapıldı.

Üsküp’te, TAV Havalimanlarının işlettiği Büyük İskender havalimanı Doğu Avrupa’nın en iyileri arasına girdi. “Bölgelere göre en iyi havalimanları” kategorisinde 10. sırada yer alan Büyük İskender havalimanının önünde, birinci sırada Budapeşte yer aldı. Talin, Kiev, Riga, Belgrad, Tiflis, Sofya, Bratislava ve Bükreş ilk 10’da kendine yer buldu.

Üç yıl üst üste listede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren TAV Makedonya Genel Müdürü Alp Er Tunga Ersoy, “Bu son yedi yılda Üsküp’teki Büyük İskender Havalimanında gösterdiğimiz başarının bir kanıtıdır. Müşteriler şirketlerin en önemli paydaşlarıdır ve buradan hareketle havalimanı operatörü olarak onların taleplerine saygı duyuyor ve her zaman memnuniyetlerinin artması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Makedonya’daki iki havalimanında 1,8 milyon yolcu ağırlayan TAV Makedonya, bu yılın ilk iki ayına da hızlı başladı. Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında %9’luk artışla 238 bin 180 yolcuya hizmet verildi.