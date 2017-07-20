



Dün Katar’ın başkenti Doha’dan Üsküp’e yapılan ilk sefer vesilesiyle bugün Marriot Hotel’de basın toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni açılan hattın iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını kaydeden Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugareski, “Yerli şirketler de işlerini büyütmek ve ürünlerini yeni pazarlara açma imkanı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

Sugarevski, bundan sonraki süreçte de Makedonya havalimanına yeni şirketlerin sefer düzenlemesi için çalışacaklarını söyledi.

Qatar Airways yönetimi ise yeni Üsküp-Doha hattıyla Makedonyalıların dünyanın 150 noktasına uçmasına imkan sağlayacağını kaydetti.



Üsküp-Doha uçuşları Pazartesi, ÇArşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada dört kez gerçkeleşecek. Doha’daki “Hamad” havalimanınından 06.50’de kalkış yapacak olan uçaklar, 11.15’te Üsküp’e varacak. 12.15’te Üsküp’ten yola çıkacak olan yolcular, 18.15’te Doha’da olacak.

Uçuş süresi 5 saat 15 dakika sürecek.