'Wizz Air' havayolu şirketi Üsküp 'Büyük İskender' havaalanından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye direk sefer başlatacak.
Üsküp 'Büyük İskender' Havaalanında yarın yapılacak tanıtıma Ulaştırma ve Haberleşme Balanı Vlado Misaylpvski, TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy ve Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Duks Daslo İstvan'ın katılması bekleniyor.
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