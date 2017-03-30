



Makedonya Cumhuriyeti Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Vlado Misaylovski Türkiye ziyareti kapsamında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TAV yöneticileri ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Makedonya'dan ABD ve Kanada'ya direk uçuş olanaklarının konuşulduğu öğrenildi.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Vlado Misaylovski'nin Makedonya'nın okyanus ötesi ülkeleriyle direk uçuşlarla bağlantı kurmasının öneminden söz ettiği vurgulandı. Misaylovski'nin ayrıca Makedonya Hükümetinin havayolu şirketleriyle yakın işbirliğinin var olduğunu belirttiği kaydedildi.



Açıklamada, "Dünyanın en prestijli havayolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları uzun yıllar Makedonya'da da faaliyet gösteriyor. Okyanus ötesi ülkelerine direk uçuş başlatma fırsatı bulunuyor. Bu uçuşlar o ülkelerde yaşayan Makedonya vatandaşlarını memnun edecektir." ifadeleri yer alıyor.

Okyanus ötesi ülkelere direk uçuşların başlatılması ayrıca yolcu sayısını da ciddi seviyede arttıracağı da ifade edilirken Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasında "Büyük İskender" Havaalanının bölgenin en önemli merkezlerinden biri olabileceği ifadeleri de yer alıyor.

