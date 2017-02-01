Devlet İstatistik Kurumu sanayi çalışanları endeksini açıkladı.

Buna göre 2016 yılında, en çok işe alımlar %152,7’yle makine tamiri ve montajında yapıldı. İşçi sayısı 2015’e göre %88 oranında artan bir diğer dal da bilgisayar, elektronik ve optik ürünler üreten şirketlerde oldu.

Elektrik tesisatı sanayisinde %16,4 makine üretiminde ise işçi sayısı bir önceki yıla oranla %11,6 arttı. İşçi sayısı %7,5 oranında yedek parça sanayisinde de artış gösterdi.

İşçi sayısındaki en büyük düşüş ise tütünde oldu. Buradaki işçi sayısı %12,4 oranında düşerken, metal sanayisinde %5,9, tekstilde %5,3 ve deri üretiminde %4,9 oranında azaldı.