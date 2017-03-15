Makedonya’daki tütün alımları bugün itibariyle sona erecek. Şu ana kadar 25 bin ton üzerinde tütün alımı yapılırken, tütüncülere kilogram başına ortalama 196,75 denar ödendi.

Geçtiğimiz yılın mahsulünün çok kaliteli olduğuna dikkat çeken Tütün Dernekleri Birliği Başkanı Danço Mileski, tütüncülerin bu yılki satışlardan ve fiyattan oldukça memnun olduğunu söyledi.

Türkiye ve Yunanistan’ın tütün üretimini düşürmesi nedeniyle Makedonya tütününe ilginin arttığını kaydeden Mileski, ülkede 30 bin ailenin tütün üretiminden geçindiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan önümüzdeki yıl için de tütün üretimi çalışmaları başladı. Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı, bu ayın sonuna kadar tütün üreticilerinden gelecek başvuruları değerlendirip karara bağlayacak. Yetkililer, bu yılki ilginin geçen yılla aynı olmasını beklediklerini ve yine 11 bin kadar tütüncünün 7 bin hektarlık alanda tütün ekmesini öngördükleri kaydedildi.

Ay sonuna kadar devam edecek olan başvurular için şu ana kadar 9 bin tütüncüye izin verildi.