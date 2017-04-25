Türkiye’de bugün itibariyle TIR ile yapılan uluslararası taşımalarda elektronik ortamda zorunlu ön beyan uygulamasına başladı.

TIR karnesi himayesinde taşınan eşya için taşıtın giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bir ön beyan programı olan TIRCUS veya IRU TIR EPD uygulamaları üzerinden yapılması gerekliliği getirildi.

Ücretsiz olan TIR EPD ön beyanı hakkında şirketler detaylı bilgileri 02 3298 967’yi arayarak 106 veya 108 dahili numaralarından bilgi edinebilecek.

Zaman Ve Maliyet Tasarrufu

IRU TIR EPD, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından geliştirilen ve ücretsiz elektronik ön beyan yapılmasına imkân tanıyan, Elektronik Giriş/Çıkış Özet Beyan (IRU TIR EPD) uygulaması. Uygulama hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Gümrük işlemlerini kolaylaştıran ve hızlandıran uygulama ile risk analizi daha erken ve etkili yapılabiliyor.