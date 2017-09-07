Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Ramiz Merko dün Arnavutluk ve Türkiye’den gelen işadamlarını ağırladı.
Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Ramiz Merko resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada Arnavutluk’un Kastrati Grup Türkiyeli partneri Nova Globa Grup şirket temsilcileri ile Başbakan Zoran Zaev’i ziyaret ettikleri ifade edildi.
Gerçekleşen görüşmede Makedonya’daki yatırım olanaklarının ve devletin yatırım için sunduğu şartların masaya yatırıldığı ifade edildi.
Ayrıca Kastrati Grup, Makedonya’da en az 100 Milyon Euro değerinde yatırım yapacağı sözünü verdi.
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