Otomotiv sektörüne yönelik kablo ve elektrik sistemleri üreten Türk şirketi Çağatay Kablo, Temmuz ayında 6 bin 700 metrekarelik alanda yeni bir fabrika inşa edecek.

Anlaşmanın imzalandığını dün VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski açıklarken, yatırımın artarak devam etmesinin temenni etti.

İlk etapta 6 milyon avroluk yatırımla 200 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Çağatay Kablonun Türkiye’de 14 bin metrekare alana kurulu bir fabrikası bulunurken, yıllık 200.000 km kablo üretim kapasitesi, 700.000 adet otomotiv elektrik tesisatı ve komple akü kablosu kapasitesine sahip bir şirket olarak gösteriliyor.