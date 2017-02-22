



Türkiyeli işadamları Pirlepe Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Pirlepe Belediye Başkanı Maryan Ristevski tarafından kabul edilen heyet, farklı konuları masaya yatırdı.

Belediye Başkanı Ristevski, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yatırımcıların Pirlepe'ye davet edilmesi konularına ağırlık verildiğini belirtti.

Ristevski açıklamasında "Önümüzdeki dönemde İstanbul'a ziyaret gerçekleştirme konusunda anlaştık. Orada işadamlarına sanayi bölgeleri ve yatırım olanaklarını tanıtmayı planlıyoruz. Görüşmede ayrıca ileride özel hastane inşaatı ve altyapı binalarının inşa edilmesi konusunda da fikir alış verişinde bulunduk." dedi.



Makedon-Türk İş Konseyi Başkanı Mustafa Bereketli, "Büyük bir işbirliği potansiyeli mevcut. Fakat bunun için daha yakın işbirliği ve direk iletişim gerekli." sözlerini ifade etti.

İşadamları ve Pirlepe Belediye Başkanı arasında gerçekleşen görüşmede Pirlepe bölgesindeki tütün üretimi hakkında da fikir alış verişi sunulurken, Türkiyeli ve Pirlepeli işadamları arasında daha fazla işbirliği yapılması gerektiği kanısına da varıldı.