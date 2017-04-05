



Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten direk uçuş noktalarına bir yenisi daha eklendi. Üsküp 'Büyük İskender' Havaalanından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye sefer başlatıldı.

Bugün Üsküp 'Büyük İskender' Havaalanında 'Wizz Air' havayolu şirketi Budapeşte seferi başlattı. TAV Havaalanında yapılan tanıtımda Üsküp-Budapeşte ve Budapeşte - Üsküp seferlerinin Çarşamba ve Pazar günleri saat 12.25'te Üsküp'e varış ve saat 13.00'da Üsküp'ten kalkış olmak üzere haftada iki kez yapılacağı açıklandı.

Makedonya vatandaşları, başlatılan Budapeşte seferi ile 'Wizz Air' havayolu şirketi aracılığıyla Avrupa'da 61 yeni istikamet ile de bağlanıyor.

Makedonya'daki Üsküp ve Ohri havaalanlarının işletim hizmetlerini TAV'ın almasıyla birlikte, uçuş noktaları günden güne artıyor. Özellikle Üsküp 'Büyük İskender' havaalanı bölgede önemli merkezlerden biri haline geldi.

'Bu Sefer Makedonya Turizmine Katkı Sağlayacak'

TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy, yaptığı açıklamada "Wizz Air şirketi, Üsküp-Budapeşte seferini başlatmasıyla Makedonya havacılık sektörüne önemli ölçüde katkı sağladı. Başlatılan bu seferden yolcularımızın da memnun olacaklarına inanıyoruz. Bu seferin ayrıca Makedonya turizmine katkı sağlayacağını ve Makedonya ile Macaristan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştireceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni seferin başlatılması törenine TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy yanı sıra Makedonya Cumhuriyeti Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Vlado Misaylovski de katıldı.

2016 yılında 'Wizz Air' Havayolu şirketi bir milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Bir önceki yıla kıyasen yolcu sayısında ise %27 oranında artış yaşandı. Bu şirket Üsküp ve Ohri havaalanlarından olmak üzere Makedonya'dan 13 ülkeye toplam 29 sefer gerçekleştiriyor.