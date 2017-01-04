Makedonya’daki bankacılık sektörünün en hızlı büyüyen bankalarından biri olan Halkbank, Türkiye’deki bankacılık tecrübelerini Makedonya’ya aktararak bu alanda birçok ilki de gerçekleştirdi.

Bu nedenle 2017 yılının ilk röportajını Halkbank AD Skopje’nin İcra Kurulu Üyesi Buket Gereçci ile yapmak istedik. Yaptığımız röportajda, Gereçci kendisi ile ilgili ve Makedonya’daki bankacılık sektörü hakkındaki sorularımızı cevapladı. Gereçci, Halkbank’ın 2016 yılındaki çalışmaları hakkında bilgi verirken, 2017’den beklentilerini de dile getirdi.

Uluslararası eğitim aldınız, bankacılık sektörüne geçişiniz nasıl oldu?

1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Üniversiteyi bitirdiğim dönemde Türkiye’de bankacılık sektörü hem daha kurumsal olduğundan hem de tercih edildiğinden dolayı ben de bankacılık sektöründe meslek hayatıma başlamaya karar verdim. Yaklaşık 27 yıldır bu mesleği sürdürmekteyim.

Bir yönetici olarak çevrenizde pozitiv enerji yayıyorsunuz, bunun sırrı nedir?

Öncelikle bu şekilde tanımladığınız için teşekkür ederim. İnsanların çevresinden bu tarz olumlu veya olumsuz geri dönüş almasını önemsiyorum. Çünkü alınan bu geri bildirimlerin hem iş hem de sosyal hayatınızda kendinizi nerede ve ne şekilde görmek istediğiniz ile yakından ilintili.

Olumlu geri bildirimler doğru bir noktada olduğunuzu gösterdiği gibi aynı şekilde yapıcı eleştirilerin de katkı sağladığını düşünmekteyim.

Banka’da insan kaynaklarına bakıyorsunuz, size gelen başvuruları nasıl değerlendiriyorsunuz, ülkedeki mevcut insan kaynakları için nası bir değerlendirme yapabilirisiniz?

Farklı departmanların yanında İnsan Kaynakları Departmanı da sorumluluk alanlarımdan bir tanesidir. İşe alım süreçlerinde bankamız açısından baktığımızda belirlediğimiz kriterler çevresinde ve ihtiyaç olunan bölüme veya şubeye göre aday adaylarının başvurularını İnsan Kaynakları Departmanındaki yetkin çalışma arkadaşlarımız ile değerlendirmeye alıp akabinde bankamız prosedürü gereği yazılı sınava almaktayız. Adayların yazılı sınav başarı sonuçlarına göre mülakata davet ederek birebir görüşme yapmaktayız. Adayların kişisel özellikleri ve becerilerinin yanında ne kadar istekli oldukları da önem arz etmekte. İnsan Kaynakları Departmanın ve ilgili yöneticilerin de ortak görüşleri alınarak değerlendirme sürecini tamamlamaktayız ve konsensüs ile işe alım sürecini tamamlamaktayız.





Makedonya genelinde eğitim seviyesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Birden fazla yabancı dil bilen veya lisans üstü eğitim yapan gençlerin sayısı oldukça fazla. Ancak şunu ifade etmeliyim ki köklü ve oturmuş üniversitelerde eğitim kalitesi belirgin bir şekilde ayrışmaktadır. Özellikle genç nüfusta işsizlik oranı yüksek olduğundan eleman bulmakta çok sıkıntı çekmiyoruz.

Kadın yönetici olarak yurt dışında görev yapmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir sizce?

Ben profesyonel bir bankacıyım, bu sebeple avantaj ve dezavantaj olduğunu söyleyemem. Makedonya’ya isteyerek geldim. Önceleri yabancı bir ülkede bulunmaktan dolayı biraz tereddütlerim olsa da gördüm ki benim geldiğim ülkemden çok da farklı değil kısa sürede adapte oldum. İki yıldan beridir buradayım ve kendimi hiç yalnız ve yabancı hissetmedim ve bunu içtenlikle ifade etmek isterim.

Makedonya ile zaten ortak bir tarihimiz var, bunun yanında bazı kültürlerimiz de ortak burada isteseniz dahi asla kendinizi yabancı hissedemezsiniz.

2016 yılı bankanız adına nasıl geçti? Beklentileriniz karşılandı mı?

2016 yılı Bankamız açısından çok başarılı geçti ve beklentilerimizin üzerine çıktı. Sektörel anlamda kıyaslama yaptığımızda sektördeki büyüme rakamları açısından en fazla büyüyen banka Halkbanka’sı olmuştur. Bu tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte ve büyük bir özveri ile çalışmamızın sonucudur.

Türkiye’deki bankacılığı da göz önünde bulundurarak Makedonya’daki bankacılık sektörünün bugünü ve geleceği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye’de bankacılık sistemi gerek regülasyonlar gerekse otorite tarafından yapılan düzenlenmelerle sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Bu konudaki çalışmalar özellikle 2000’li yılların başında hızlanmış ve sistemin kendi işleyişi çok güçlü olup aynı zamanda denetlenebilir ve şeffaf bir yapıya sahiptir. Bankacılık sistemi çok eski olup temelleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanmaktadır.





Gerek sermaye açısından gerekse karlılık açısından güçlü bir yapıya sahiptir.

Makedonya’daki bankacılık sistemi de regülasyonlar açısından güçlüdür. Burada şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı mevcuttur. Ülke ekonomileri için sağlıklı ve sürdürülebilir bankacılık sistemi olmazsa olmaz bir kuraldır. Bankacılık sistemin sağlıklı olması halinde ülke ekonomisi büyüyebilir.

Geçtiğimiz dönemden bu yana ülkedeki bankacılık sektöründe birçok yeniliği ve ilki gerçekleştirdiniz. Önümüzdeki süreçte Halkbank müşterilerine ne gibi yenilikler sunacak?

Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Bankamız sunduğu yenilikler ile piyasada fark yaratmaya devam edecektir. Özellikle elektronik bankacılık ve alternatif dağıtım hizmetlerinde sunacağımız yeni hizmetler ile müşterilerimizin bankacılık hizmetlerini kolaylaştırmayı hedeflemekteyiz.

Bankanızın 2017’yle ilgili hedefleri hangileri?

Makedonya Bankacılık piyasasında Halkbank, hızlı hizmet, kalite ve sunduğu yenilikler ile tanınmaktadır. Müşterilerimizin bize duyduğu güvenle birlikte geçtiğimiz dönemde piyasanın en hızlı büyüyen bankası olduk. Bu çerçevede önümüzdeki yılda aktif büyüklük bakımından % 10, kredi ve mevduat tarafında % 9 büyümeyi hedeflemekteyiz. Hizmet kalitemizi daha da artırmaya yönelik 2017’de 4 yeni şube açmayı, ATM ve POS sayımızı artırmayı düşünmekteyiz. Önümüzdeki dönemde Makedonya Bankacılık piyasasında aldığımız payı büyütmek ve hizmet kalitemizi artırmak ana hedeflerimiz olacaktır.

Bu vesileyle başta müşterilerimiz olmak üzere herkesin 2017 yılını kutlar, mutlu ve başarılı bir yeni yıl dilerim.

Buket Gereçci Kimdir?

1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Sayın Buket Gereçci’nin Bankacılık kariyeri, 1990 yılında Garanti Bankası A.Ş’de başlıyor. Garanti Bankasında geçirdiği 5 yıllık bankacılık tecrübe ve deneyiminin ardından Gereçci, mesleğini 1995 yılında Türkiye Cumhuriyetinin bir diğer finans kurumu olan Toprak Bank’a geçerek devam ediyor. Bu göreve 2 yıl devam eden Bayan Gereççi, 1997 yılında Finansbank A.Ş’nin Gaziantep Şube Müdürlüğünde görev yapmaya başlıyor. 2002 yılında Asya Katılım Bankası A.Ş’ye geçen Bayan Gereçci, 2008 yılında aynı kurumda Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 2011 yılında Bank Asya’dan ayrılıp bir petrol grubuna geçen Gereçci, bu kurumda CFO Mali İşlerden Sorumlu Koordinatör olarak görev yaptı. Halkbank A.D. Skopje ailesine katılan Bayan Gereçci, Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankasından aldığı resmi izinle 04.03.2015 tarihi itibariyle İnsan Kaynakları, Organizasyon ve Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğine atanarak görevine başlamıştır.