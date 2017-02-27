Makedonya Ticaret Odası bünyesindeki Dış Yatırımcılar Konseyi, bugün düzenlediği basın toplantısıyla 2017 yılı beklentileri ve yapacağı çalışmaları açıkladı.

Sadece Makedonya değil Avusturya ve Almanya gibi ülkelerin de meslek lisesi eğitimine sahip eleman bulmakta sıkıntı yaşadığını belirten Peter, “Maalesef Makedonya’da herkes çalışmak yerine okumayı tercih ediyor. Yabancı şirketler olarak meslek lisesi eğitimine sahip eleman bulmakta zorlanıyoruz. Önümüzdeki aylarda yapacağımız bir konferansla gençleri meslek liselerine yönlendirmek amacıyla neler yapabileceğimizi konuşacağız. Makedonya’nın eğitim sisteminin meslek eğitimi için iyi bir altyapıya sahip olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Peter, “Yabancı şirketler 50 bin kişiye istihdam sağlıyor ve şu ana kadar 5 bin kadar yerli firmayla ticari işbirliği yapıyor. Bu şekilde yerli firmalar da istihdama teşvik ediliyor” diye konuştu.

Yeni kurulacak olan hükümetten tek taleplerinin “Diyalog” olduğunu kaydeden Dış Yatırımcılar Konseyi Başkanı Stefan Peter, Makedonya Ticaret Odasının binasındaki toplantıda yabancı yatırımcıların taleplerinin doğrudan yetkili ve ilgili kurumlara aktarabilmesinin önemine değindi.



Yerli ve yabancı firmaların daha yakından işbirliği yapabilmesini sağlamak amacıyla, yabancı şirketlerin profillerinin yer aldığı bir katalog hazırlandığını kaydeden Peter, bu sayede özellikle yerli firmaların yabancı firmalara mal ve hizmet tedarik etmesinin yolunun açılacağını kaydetti.

Peter, sonbahar aylarında yine yerli ve yabancı şirketler arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla bir toplantı daha yapacaklarını sözlerine ekledi.