



Ramstore Makedonya, bugün Kumanova’da yeni formatı olan “Ramstore Express”in dördüncü mağazasının açılışını yaptı.

Hristiyan Todorvski Karpoş caddesi no.97’de açılan mağaza 260 metrekare satış alanı, 240 metrekare depo alanı ve toplam 12 çalışanıyla, iki kasada hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili Ramstore Makedonya’dan yapılan açıklamada, “Ramstore Express, kalitesi,çeşitliliği ve yüksek ürün portföyü ile önümüzdeki dönemde Makedonya’nın diğer şehirlerinde de açılmaya devam ederek büyümesini sürdürecektir” denildi.

Express marketler, daha küçük alanda, alışverişi daha hızlı hale getirmek amacını taşıyor. Markette, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan farklı markalara ait 3 bin 500 ürün bulunurken, market dahilinde taze meyve ve sebzenin yanı sıra paketli et ürünleri de satılıyor.





“Ramstore Express” tüketicilere zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra birçok kampanya ve promosyondan faydalanmalarını sağlayacak.

Mağazanın açılışı vesilesiyle müşteriler 11 gün boyunca çok sayıda cazip kampanyadan faydalanabilecek.